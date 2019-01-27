Бухгалтерия (курсовая)

Нужна консультация по поводу сдачи годовых отчетов через сонату, например. Консультация не большая, в письменном виде, например если все сделать по этому примеру [url=http://www.buhoblik.org.ua/normativka/2019/01/0831-priklad6.html]http://www.buhoblik.org.ua/normativka/2019/01/0831-priklad6.html[/url] то не будет ли ошибки? И еще пару вопросов лично исполнителю.