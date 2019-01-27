Бухгалтерия (курсовая)

Бухгалтерские услугиЗакрыт3 заявки173 просмотра
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Нужно проставить проводки в журнале хоз операций (80шт), заполнить ведомости и журналы, баланс и фин. отчет.

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5 лет назад
DKor
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад