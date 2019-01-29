DKor

Дмитрий DKor

 
27 летУкраина/Херсон
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественная SEO оптимизация сайтов без обещания золотых гор!

Вывод в ТОПы вашего сайта требует достаточно много времени: анализ, принятие итогового решения, выполнение работы. К каждому проекту индивидуальный подход, так как каждый проект специализируется на чём-то своем и каждый проект уже в какой-то мере может быть готов к будущему продвижению (со стороны технической части).

О себе

Меня зовут Дмитрий и мне 23 года. Я не работаю в компаниях, у которых зачастую сплошной конвейер проектов за которыми никто не успевает следить. Вы спросите меня, от куда я это знаю? Так вот, я вам отвечу. Ранее работал в компании, которая только набирала обороты. Все было достаточно хорошо, коллектив был небольшим. Там меня обучили и так же я набрался необходимого опыта. Но потом компания начала расти и людей становилось все больше и больше. В итоге это произвело к тому, что никто не успевал следить за проектами, клиенты постоянно возмущались и давления на моих коллег, в том числе и на меня, было достаточно высоким. Вот я и решил уйти и ни капли не жалею, так как в спокойной обстановке изучаю новые материалы и продвигаю клиентам сайты. Опыт работы - более 4 лет.

Особенности работы:

  • работаю без предоплаты;
  • не обещаю золотых гор, как многие;
  • использую только белые методы продвижения;
  • совесть дороже денег;
SEO-оптимизация
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
hnatchuk
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$120
10 баллов
5 лет назад
Доработка сайта на Wordpress
Все четко
Сработал достойно. На связь выходил оперативно, но после того как возникли вопросы по сайту, просто не отвечал.. Дело сделал эффективно, скажем так даже больше, чем нужно было.
Ответный отзыв
reFLASHer
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Аудит сайта
Хороший заказчик
Хочу поблагодарить Сергея, за отлично выполненный аудит. В аудите расписано все от А до Я. Рекомендации реализовал, теперь на сайте, люди стали заказывать товар, ранее даже и не мог предположить, что проблемы могут быть в таких нюансах) Рекомендую!
Ответный отзыв