CMS: PrestaShop Адрес сайта http://ivspecodezda.ru/ Все подробности внутри линка https://drive.google.com/file/d/1MkkDBWCFICRhns0wdBUaKfHErE1lW5kH/view
Вывод в ТОПы вашего сайта требует достаточно много времени: анализ, принятие итогового решения, выполнение работы. К каждому проекту индивидуальный подход, так как каждый проект специализируется на чём-то своем и каждый проект уже в какой-то мере может быть готов к будущему продвижению (со стороны технической части).
О себе
Меня зовут Дмитрий и мне 23 года. Я не работаю в компаниях, у которых зачастую сплошной конвейер проектов за которыми никто не успевает следить. Вы спросите меня, от куда я это знаю? Так вот, я вам отвечу. Ранее работал в компании, которая только набирала обороты. Все было достаточно хорошо, коллектив был небольшим. Там меня обучили и так же я набрался необходимого опыта. Но потом компания начала расти и людей становилось все больше и больше. В итоге это произвело к тому, что никто не успевал следить за проектами, клиенты постоянно возмущались и давления на моих коллег, в том числе и на меня, было достаточно высоким. Вот я и решил уйти и ни капли не жалею, так как в спокойной обстановке изучаю новые материалы и продвигаю клиентам сайты. Опыт работы - более 4 лет.
Особенности работы:
- работаю без предоплаты;
- не обещаю золотых гор, как многие;
- использую только белые методы продвижения;
- совесть дороже денег;
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Бот для нескольких соц. сетей hornet.com - Сбор аудитории по установленной геолокации. Пример: Только из Екатеринбурга, не далее чем 10 км от установленной точки. - Рассылка сообщения по собранной аудитории . - Сообщения: Авто ответ в виде ...Закрыт4 года назад
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Игровой бот в Telegram с привязкой btc кошельков и автоматизацием переводов (по api/приватный ключ) что-то вроде гэмблинга в телеграме + реферальная модель с % от каждой сделки за своего реферала Основной функционал - это простая математика с присвоением ...Закрыт5 лет назад
Здравствуйте Есть сайт [url=https://botsapp.store]https://botsapp.store[/url] Сейчас выходим на англоязычный рынок и нам, соответственно, нужна грамотная англоязычная локализация всего текстового контента во всех его имеющихся разделах Отклик ожидаем в следующем формате: ● количество дней на работу ● стоимость (в идеале за весь ...Переводы11 заявокЗакрыт5 лет назад
Обменивать биткоин и альткоины с сбербана втб киви тинькофф + в админке добавлять менять банки и платежные системы и комиссию БД должна хранить — ФИО клиента — контакты — реестр операции —Id клиента в системе Бот будет связываться с другими API Бот ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Всем привет Нужно реализовать данные правки на сайтах https://posm.market/ - https://drive.google.com/file/d/1XLleOCPtzmKejYe60w00XqIk9UL9qkHr/view?usp=sharing https://pravilopareto.ru/ - https://drive.google.com/file/d/1agjvDYH7hUJAmbxS41fnNlpvZnbVckZ2/view?usp=sharing Сайты на фреймворке Yii2Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
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Есть два сайта и по ним нужно реализовать данные правки: 1) https://drive.google.com/file/d/1f8X6Skk5fES1cPJ9FcJrguNstJhv1obY/view?usp=sharing 2) https://drive.google.com/file/d/1XLleOCPtzmKejYe60w00XqIk9UL9qkHr/view?usp=sharingВеб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
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Нужно проставить проводки в журнале хоз операций (80шт), заполнить ведомости и журналы, баланс и фин. отчет. [b]Нужны люди, только из Украины![/b]Бухгалтерские услуги3 заявкиЗакрыт5 лет назад
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Ищем программиста для разработки чат-бота в Telegram мессенджере Подробности вышлем каждому откликнувшемуся Оплата достойнаяПрикладное ПО20 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Нужно сделать доработки на сайте (CMS WordPress) Перечень правок - [url=https://drive.google.com/file/d/1L36YsRwY2jCpG98qSzs-nsJ3JRPhisfl/]https://drive.google.com/file/d/1L36YsRwY2jCpG98qSzs-nsJ3JRPhisfl/[/url]Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Нужно сделать доработки на сайте (CMS WordPress) Перечень правок - https://drive.google.com/file/d/1L36YsRwY2jCpG98qSzs-nsJ3JRPhisfl/Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Выполнить аудит сайтаПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $120
Нужен человек с опытом работы по Wordpress. Есть незаконченный сайт, в котором нужно поправить некие элементы по макету. В тоже время довести до ума админ-панель сайта, так как на данном этапа она не очень функциональна. Исходники сброшу ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад