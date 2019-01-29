Качественная SEO оптимизация сайтов без обещания золотых гор!

Вывод в ТОПы вашего сайта требует достаточно много времени: анализ, принятие итогового решения, выполнение работы. К каждому проекту индивидуальный подход, так как каждый проект специализируется на чём-то своем и каждый проект уже в какой-то мере может быть готов к будущему продвижению (со стороны технической части).

О себе

Меня зовут Дмитрий и мне 23 года. Я не работаю в компаниях, у которых зачастую сплошной конвейер проектов за которыми никто не успевает следить. Вы спросите меня, от куда я это знаю? Так вот, я вам отвечу. Ранее работал в компании, которая только набирала обороты. Все было достаточно хорошо, коллектив был небольшим. Там меня обучили и так же я набрался необходимого опыта. Но потом компания начала расти и людей становилось все больше и больше. В итоге это произвело к тому, что никто не успевал следить за проектами, клиенты постоянно возмущались и давления на моих коллег, в том числе и на меня, было достаточно высоким. Вот я и решил уйти и ни капли не жалею, так как в спокойной обстановке изучаю новые материалы и продвигаю клиентам сайты. Опыт работы - более 4 лет.

Особенности работы: