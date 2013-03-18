AmerikAnka

В развитие логотипа, нужно разработать фирменный стиль для химико-биологической организации, + дизайн шапки для будущего сайта. Подробности в почту.
Как заказчик вменяема и всегда знаю, чего хочу (за исключением тех случаев, когда плохо информирована, но всегда стараюсь это исправить). Тему «Фразы, которых стоит опасаться фрилансеру» на форуме изучила. В сети каждую секунду не сижу, но чаще всего отвечаю в течении нескольких часов. От исполнителей ожидаю надежности и профессионализма. Надеюсь на хорошую совместную работу!
- Фирменный стиль1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $40
На основе уже разработанного логотипа. Подробности в личку.Баннеры1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
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- $40
Нужно сделать баннер для выставки, финальный размер 1,5 м (ширина) на 1,5 м (высота) (квадрат). Печататься будет на ткани, в типографии сказали - нужен TIFF файл. Фон темный (можно фоном пустить коллаж из цветных фото). ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
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Придумать логотип для химико-биологического исследовательского центра, с перспективой дизайна вебсайта. Идеи имеются, дело за их воплощением с помощью умелых дизайнерских ручек и штучек:-).Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Сверстать 2х-страничную рекламную листовку,текст и фото есть. Конечный продукт - файл для типографии.Завершен12 лет назад
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Доработать ранее созданную шапку сайта к шаблону Wordpress согласно ТЗ.Завершен12 лет назад
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Обработать фотографии для их размещения на сайте (временный хостинг на http://3m1.ru/). Подробности в почту, оплата по договоренности.Завершен12 лет назад
- $50
Нарисовать шапку сайта в шаблоне http://www.elegantthemes.com/demo/?theme=trim (белая полоса вверху, на которой сейчас стоит демо-лого Trim Theme). Я вижу это так: в левой части шапки конструкцию из нашего лого и зелено-красных точечек (наподобие того, как нарисованы ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Доработать логотип + фирменный стиль. Общие пожелания по доработке лого: (1) использовать идею с точками, т.к. это несет ассоциации с нашим основным продуктом (тесты в прямоугольных планшетах, как на ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Необходимо сделать сайт для химико-биологической компании. Рассчитываю в процессе диалога с разработчиком определиться, достаточно ли будет сайта-визитки или сразу делать корпоративный сайт; если первое - то апгрейд до второго должен быть технически несложным. Целевая аудитория ...Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $110
Сфера деятельности компании Bienta – проведение химических и биологических анализов, применяемых на ранних стадиях разработки новых лекарств. Целевая аудитория в основном англоязычная, хотя есть и небольшой русскоязычный сегмент. Компания Bienta недавно выделилась ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен12 лет назад