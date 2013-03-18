AmerikAnka

Анна AmerikAnka

 
53 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Как заказчик вменяема и всегда знаю, чего хочу (за исключением тех случаев, когда плохо информирована, но всегда стараюсь это исправить). Тему «Фразы, которых стоит опасаться фрилансеру» на форуме изучила. В сети каждую секунду не сижу, но чаще всего отвечаю в течении нескольких часов. От исполнителей ожидаю надежности и профессионализма. Надеюсь на хорошую совместную работу!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Фирменный стиль для химико-биологической организации
Благодарю за сотрудничество. Всегда приятно работать с Анной.
Современно, динамично, стильно. Все мои пожелания были услышаны. Надеюсь продолжать работать в будущем.
Ответный отзыв
artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
11 лет назад
1-страничная англоязычная листовка, цифровая печать
Четкое ТЗ, оперативная оплата, работать с Анной всегда приятно.
По этому заказу Егор предложил три разных варианта, весьма креативных. Доработали один из вариантов, получилась бомба. Егор удивительно терпелив, за всю историю нашего сотрудничества все мои пожелания и изменения не обсуждались, а выполнялись на 200%, даже после того, как был утвержден казалось бы окончательный результат:-). Не представляю, когда он все это успевает делать, т.к. мои коллеги тоже завалили Егора работой...
Ответный отзыв
artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Баннер для выставки
Всегда приятно сотрудничать.
Егор очень быстро, буквально в течении суток после получения заказа, предложил несколько вариантов баннера, один лучше другого. Последовали муки выбора. В результате мы ожидаем, что наш баннер будет лучшим и самым заметным на выставке:-).
Ответный отзыв
artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$90
10 баллов
11 лет назад
Разработка логотипа для научной организации
Анне мои самые лучшие рекомендации.
С Егором у нас получается отличный тандем - я знаю, чего хочу, а он читает мои мысли:-). Рекомендую.
Ответный отзыв
artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$45
10 баллов
11 лет назад
Верстка рекламной листовки
Буду рад сотрудничеству!
12 баллов:-). Я и мои коллеги счастливы сотрудничеством с Егором, и мы только стучим по дереву, чтобы исполнитель от славы не испортился:-)))...
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