AmerikAnka

По этому заказу Егор предложил три разных варианта, весьма креативных. Доработали один из вариантов, получилась бомба. Егор удивительно терпелив, за всю историю нашего сотрудничества все мои пожелания и изменения не обсуждались, а выполнялись на 200%, даже после того, как был утвержден казалось бы окончательный результат:-). Не представляю, когда он все это успевает делать, т.к. мои коллеги тоже завалили Егора работой...