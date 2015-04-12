Оформление группы ВК

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен12 заявок353 просмотра

Необходимо изготовить аватара и картинку для меню группы Вконтакте. Тематика - игры.

10 лет назад
p_bodrov
Павел 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ArtLis
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$15
3 дня
У исполнителя отличное понимание желаемого. Работа была выполнена в день обращения. Советую!
Приятно было поработать с Павлом. Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ArtLis
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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