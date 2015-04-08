Сделать флеш баннер

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Закрыт6 заявок296 просмотров

Сделать 30 секундный флешь банер.(ролик)

Дизайн готов. Посекундное тз анимации готово.

точно такой же файл как на видео(во вложении).

(просто нехватет мощности компа и раковая программа верстки, что бы все доделать самому)

10 лет назад
MATEMATIKA
Макс 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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