Требуется создать постеры для социальных сетей. Мы - региональное СМИ. Что нужно сделать: Нейтральный постер, который будет использовать тогда, когда не будет иллюстрации к новости вообще. Постер, на котором будет иллюстрация ...
Сделать флеш баннер
Сделать 30 секундный флешь банер.(ролик)
Дизайн готов. Посекундное тз анимации готово.
точно такой же файл как на видео(во вложении).
(просто нехватет мощности компа и раковая программа верстки, что бы все доделать самому)
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