Требуется создать постеры для социальных сетей

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт13 заявок235 просмотров

Требуется создать постеры для социальных сетей. Мы - региональное СМИ.

Что нужно сделать:

Нейтральный постер, который будет использовать тогда, когда не будет иллюстрации к новости вообще.

Постер, на котором будет иллюстрация низкого качества.

Постер, который будет сообщать, что новость важная.

Постер, который будет сообщать, что новость срочная.

Постер, который будет сообщать, что новость (такое тоже бывает) хорошая.

Примеры того, что делают наши коллеги:

http://cs14110.vk.me/c540105/v540105528/26196/jqDzB1ZEgFE.jpg

http://cs14110.vk.me/c540105/v540105528/26135/gIccqUBXgG8.jpg

http://cs14110.vk.me/c540103/v540103415/35414/bjV-CfTFG1o.jpg

http://cs623330.vk.me/v623330140/2b019/At948NsbFwA.jpg

http://cs543108.vk.me/v543108299/2682/QR4cQLBlZd4.jpg

10 лет назад
batunov
Иван 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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