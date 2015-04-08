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Требуется создать постеры для социальных сетей
Требуется создать постеры для социальных сетей. Мы - региональное СМИ.
Что нужно сделать:
Нейтральный постер, который будет использовать тогда, когда не будет иллюстрации к новости вообще.
Постер, на котором будет иллюстрация низкого качества.
Постер, который будет сообщать, что новость важная.
Постер, который будет сообщать, что новость срочная.
Постер, который будет сообщать, что новость (такое тоже бывает) хорошая.
Примеры того, что делают наши коллеги:
http://cs14110.vk.me/c540105/v540105528/26196/jqDzB1ZEgFE.jpg
http://cs14110.vk.me/c540105/v540105528/26135/gIccqUBXgG8.jpg
http://cs14110.vk.me/c540103/v540103415/35414/bjV-CfTFG1o.jpg
http://cs623330.vk.me/v623330140/2b019/At948NsbFwA.jpg
Заявки фрилансеров
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