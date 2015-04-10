Ресайзы для баннера

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Завершен12 заявок259 просмотров

Всем привет!

Нужены ресайзы баннера

http://ip-score.com/img/BannerSecureVPN_350x101_090215_5.gif

468x60, 728 x 90, 300 x 600, 160 x 600, 200 х 300, 88 x 31

PSD макет есть

По возможности сегодня.

10 лет назад
johnn_g
46 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

andygen
Энди 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Работа была хоть и простой, но в любом случае выполнена на отлично! Быстро, качественно, в срок! Спасибо!
Задача стояла ясно, все выполнено в срок, оплата своевременная.

Заявки фрилансеров

andygen
Энди 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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