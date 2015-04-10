Добрый день ,нужен рекламный баннер под эту акцию (текстовый без анимации) http://feedgee.com/ru/webversion/A668220AB0307R468459/ Будет размещен на этом сайте www.real-avto.com.ua (размер стандартный как на сайте) спасибо.
Ресайзы для баннера
Всем привет!
Нужены ресайзы баннера
http://ip-score.com/img/BannerSecureVPN_350x101_090215_5.gif
468x60, 728 x 90, 300 x 600, 160 x 600, 200 х 300, 88 x 31
PSD макет есть
По возможности сегодня.
Выбранный исполнитель
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