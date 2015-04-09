Необходимо изготовить аватара и картинку для меню группы Вконтакте. Тематика - игры.
Изменить цвета на картинке
Добрый день!
Нужно изменить цвет трубы на картинке, на зеленый!
Плюс убрать логотип фирмы с подложки!
Заявки фрилансеров
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