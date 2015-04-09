Всем привет! Нужены ресайзы баннера http://ip-score.com/img/BannerSecureVPN_350x101_090215_5.gif 468x60, 728 x 90, 300 x 600, 160 x 600, 200 х 300, 88 x 31 PSD макет есть ...
Баннер 468x60 на тему VoIP
Необходимо сделать баннер 468x60, 240x400 (под ключ) на тему VoIP (IP телефонии)
Заявки фрилансеров
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Добрый день ,нужен рекламный баннер под эту акцию (текстовый без анимации) http://feedgee.com/ru/webversion/A668220AB0307R468459/ Будет размещен на этом сайте www.real-avto.com.ua (размер стандартный как на сайте) спасибо.Баннеры22 заявкиЗакрыт10 лет назад
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