Флеш баннер для сайта знакомств

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен13 заявок259 просмотров

Здравствуйте! необходимо создать баннер для сайта знакомств. ТЗ в приложении, если остаются вопросы, обращайтесь в ЛС.

Жду предложений по срокам и цене (сразу указывайте цену в рублях).

10 лет назад
astra_job
Вера 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
24 отзыва

Выбранный исполнитель

art_samilyak
Татьяна 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$15
1 день
Прекрасная работа! Всегда на связи, оперативно внесены изменения. Сотрудничеством довольна.
Сотрудничеством более чем довольна. Чётко поставленное ТЗ, хорошо налаженная обратная связь, все вопросы вовремя решались.Своевременная оплата, спасибо! Рекомендую данного работодателя.

Заявки фрилансеров

art_samilyak
Татьяна 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад

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