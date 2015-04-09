Нужен качественный GIF баннер для онлайн магазина аккаунтов соц сетей размер 468*60. Баннер должен быть сочный (должен выделяться), и кликабельный. Идеально, если будет какая-то не стандартная идея баннера (а не просто, значки ...
Флэш баннер на сайт
размер баннера 240х400 пикселей.
есть требования к баннеру
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