GIF Баннер для онлайн магазина 468*60

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Завершен11 заявок192 просмотра

Нужен качественный GIF баннер для онлайн магазина аккаунтов соц сетей размер 468*60.

Баннер должен быть сочный (должен выделяться), и кликабельный.

Идеально, если будет какая-то не стандартная идея баннера (а не просто, значки соц сетей и линки).

Вес не более 100-150кб

10 лет назад
unviz
36 лет
12 лет в сервисе
Был
21 день назад

Выбранный исполнитель

Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
10 лет назад
$25
1 день
все сделал отлично и в срок! буду обращаться еще!
Сотрудничеством остался доволен. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
10 лет назад

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