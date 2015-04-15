У нас есть макет страницы продукта в магазине. Каждый продукт предполагает индивидуальное оформление. Требуется на базе нашего существующего макета сделать оформление страницы продукта, т.е.: - Нарисовать баннер в шапку - Подобрать ...
Подкорректировать 2 баннера и нарисовать еще 2
2 баннера наружных уже есть, нужно внести в них корректировки и нарисовать еще два макета других баннеров.
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