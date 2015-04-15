Нужно сделать баннер.

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен5 заявок139 просмотров

Доброго времени суток!

Необходимо сделать баннер по типу такого как приложен к проекту. Размеры те же. Надписи те же. Только вверху не от 10$, а от 9$... внизу название сайта Essay4you.net. И более читаемые шрифты. Цветовая гамма как здесь essay4you.net. Точно так же небольшая анимация для привлечения внимания. Заранее благодарю всех за заявки.

10 лет назад
irto2000
36 лет
12 лет в сервисе
Был
21 день назад

Выбранный исполнитель

_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель! Рекомендую!!
Очень приятно работать с Дмитром! Чёткая постановка задачи, оперативная оплата. С радостью жду дальнейшего сотрудничества!!!

Заявки фрилансеров

_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать баннер и подобрать цветовую гамму

    $25

    У нас есть макет страницы продукта в магазине. Каждый продукт предполагает индивидуальное оформление. Требуется на базе нашего существующего макета сделать оформление страницы продукта, т.е.: - Нарисовать баннер в шапку - Подобрать ...

    Баннеры47 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Флэш баннеры

    Необходимо разработать 5 флэш баннеров для рекламной кампании. Каждый баннер нужно адаптировать под 12 размеров. Баннеры разрабатываются под стиль готовой рекламной кампании. Более подробные требования в личку. Максимальный срок - 7 дней.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Оформить группу Вконтакте

    https://vk.com/event91804071 Образец для оформления - https://vk.com/moya_dieta_smr Обязательно пишите срок и цену, указывайте ссылку на портфолио

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Флеш баннер для сайта знакомств

    $50

    Здравствуйте! необходимо создать баннер для сайта знакомств. ТЗ в приложении, если остаются вопросы, обращайтесь в ЛС. Жду предложений по срокам и цене (сразу указывайте цену в рублях).

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Баннер для группы в ВК

    $10

    По размеру и структуре вот такой баннер: http://cs405421.vk.me/g34832641/a_21621512.jpg Только не про кино, а про игры. И чтобы желательно был кусочек который можно поймать для миниатюры. Коллеги, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • GIF Баннер для онлайн магазина 468*60

    Нужен качественный GIF баннер для онлайн магазина аккаунтов соц сетей размер 468*60. Баннер должен быть сочный (должен выделяться), и кликабельный. Идеально, если будет какая-то не стандартная идея баннера (а не просто, значки ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание баннера оплаты.

    Необходимо создать баннер который будет стимулировать клиента оплатить покупку с помощью пластиковой карты. что то типа хочешь 5% скидки оплати прямо сейчас с помощью пластиковой карты. + акция ipad ))) ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарисовать баннер с акцией для сайта

    $10

    Нужно нарисовать баннер для сайта http://myswimwear.ru/ баннер с информацией такой же как тут http://prntscr.com/6scf9a Но он должен быть тематический под данный сайт бюджет 300руб

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад