Нужно сделать баннер.

Доброго времени суток!

Необходимо сделать баннер по типу такого как приложен к проекту. Размеры те же. Надписи те же. Только вверху не от 10$, а от 9$... внизу название сайта Essay4you.net. И более читаемые шрифты. Цветовая гамма как здесь essay4you.net. Точно так же небольшая анимация для привлечения внимания. Заранее благодарю всех за заявки.