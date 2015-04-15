Нужно создать баннер для сайта об СпецПредложения (акции) услуги. Адрес сайта скину в личку.
Брендбук для госучреждения
СРОЧНО!
Нужно выполнить следующие работы. Под ключ.
Ваша цена?
Пишите в личку.
СПАСИБО!
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Стилистика
Логотип
Информационные стенды 2
Таблички, визитки, бейджики, ручки
Блокноты, папки, пакеты, подарочные упаковки, буклеты
Выставочные стенды
Почетная грамота, благодарность, бланки для писем
Выставочная экспозиция
Скатерти, фон стен, рулоны
Форма(одежда)
Водяные знаки
Фирменный шрифт
Дизайн корпоративного сайта.
Заявки фрилансеров
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