Брендбук для госучреждения

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  2. Баннеры
Закрыт7 заявок126 просмотров

СРОЧНО!

Нужно выполнить следующие работы. Под ключ.

Ваша цена?

Пишите в личку.

СПАСИБО!

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Стилистика

Логотип

Информационные стенды 2

Таблички, визитки, бейджики, ручки

Блокноты, папки, пакеты, подарочные упаковки, буклеты

Выставочные стенды

Почетная грамота, благодарность, бланки для писем

Выставочная экспозиция

Скатерти, фон стен, рулоны

Форма(одежда)

Водяные знаки

Фирменный шрифт

Дизайн корпоративного сайта.

10 лет назад
tecama
50 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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