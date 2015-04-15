Требуется сделать несложный флеш баннер (даже скорее просто gif-ка - можно и так) Размеры и суть содержания - сообщу исполнителю. Бюджет на баннер 300 руб.
Нужно создать баннер для сайта.
Нужно создать баннер для сайта об СпецПредложения (акции) услуги.
Адрес сайта скину в личку.
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