Отредактировать картинку

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Завершен7 заявок111 просмотров

Есть картинка коробки. Нужно на ней поменять назавние, цвет и поставить лого.

Пишите, кто может оперативно сделать.

10 лет назад
shlkovitza
Татьяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$7
1 день
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Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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