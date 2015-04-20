Оформить группу в ВК

У нас есть макет страницы продукта в магазине. Каждый продукт предполагает индивидуальное оформление. Требуется на базе нашего существующего макета сделать оформление страницы продукта, т.е.: - Нарисовать баннер в шапку - Подобрать ...
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