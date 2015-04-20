Сделать баннер

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Завершен11 заявок165 просмотров

Нарисовать один баннер для сайта http://avtonove.ru на слайдер, который находится на главной странице, размер 650*270, формат JPG. Информацию о товаре можно посмотреть здесь: http://rubberpaint.com.ua и здесь http://www.rpcentrum.com и в приложенных файлах. На баннере должно быть написано: "жидкая резина" и логотип rubber paint (см. в приложенных файлах). В заявке пишите Вашу цену и срок выполнения работы.

10 лет назад
mynatasha
Наталья 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад
$10
1 день
Все отлично, и качество и проделанной работы и отношение к ней!))
Все отлично, задача поставлена корректно, оплата - без проблем. Приятно работать.

Заявки фрилансеров

Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад

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