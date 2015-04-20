Нужен flash-баннер с заглушкой, размером 300*250, вес не более 50 кб. Баннер должны быть без обводки (обводка баннеров предусмотрена стилями верстки сайта). Для учета нажатий на flash-баннеры, в качестве ссылки необходимо использовать в баннере ...
Сделать баннер
Нарисовать один баннер для сайта http://avtonove.ru на слайдер, который находится на главной странице, размер 650*270, формат JPG. Информацию о товаре можно посмотреть здесь: http://rubberpaint.com.ua и здесь http://www.rpcentrum.com и в приложенных файлах. На баннере должно быть написано: "жидкая резина" и логотип rubber paint (см. в приложенных файлах). В заявке пишите Вашу цену и срок выполнения работы.
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