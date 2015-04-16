Реклама сайта

Нужен flash-баннер с заглушкой, размером 300*250, вес не более 50 кб. Баннер должны быть без обводки (обводка баннеров предусмотрена стилями верстки сайта).

Для учета нажатий на flash-баннеры, в качестве ссылки необходимо использовать в баннере объект button со следующими параметрами:

on(release) {

getURL(_root.link1, "_blank");

}

Обратите внимание на то, что переменная _root.link1 должна быть без кавычек.

Рекламируется 3d визуализация существующей недвижимости для клиентов, которые продают или сдают её. Первая часть информации о том что обычные фото недвижимости это прошлое. Последующая часть информации о том, что есть новая технология. Здесь надо показать все три режима использования этой технологии. В конце лого и адрес сайта. Аудитория - владельцы недвижимости, агенства недвижимости. Куда-то надо всунуть информацию об акции, что до 30 апреля сначала визуализация, потом, если клиенту нравится, деньги.

СРОКИ - К ПОНЕДЕЛЬНИКУ!!!

Спасибо!

Максим