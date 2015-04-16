Необходимо создать gif-баннер, по сути должно быть похоже на http://adbit.co/ads/D0VP1HLXRU4R4.gif Приоритет исполнителям, предоставляющие в портфолио максимально приближенное к требуемому.
Нарисовать серию статических баннеров
Здравствуйте
Нужно нарисовать серию баннеров статических на прозначном фоне.
Размеры: горизонт - 600 на 200, верикал - 200 на 500 пикс
Баннеры должны быть похожими на контекстные обьявления Яндекса вот пример http://joxi.ru/v29Qgp5SWoNz2G. Графическая картинка и заголовок с имитацией ссылки
Откуда можно брать текст и графику - покажу.
Вес - до 50 кб.
Финально получится должно что то похожее на http://joxi.ru/GrqMRp0fOPx3rz, важные элементы пометил стрелочками
Всего около 20 товаров, соотв-но 20 баннеров. Каждый из баннеров нужно создать в вертикальном и горизонтальном варианте.
Жду предложений, называйте цены
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