Нарисовать серию статических баннеров

Здравствуйте

Нужно нарисовать серию баннеров статических на прозначном фоне.

Размеры: горизонт - 600 на 200, верикал - 200 на 500 пикс

Баннеры должны быть похожими на контекстные обьявления Яндекса вот пример http://joxi.ru/v29Qgp5SWoNz2G. Графическая картинка и заголовок с имитацией ссылки

Откуда можно брать текст и графику - покажу.

Вес - до 50 кб.

Финально получится должно что то похожее на http://joxi.ru/GrqMRp0fOPx3rz, важные элементы пометил стрелочками

Всего около 20 товаров, соотв-но 20 баннеров. Каждый из баннеров нужно создать в вертикальном и горизонтальном варианте.

Жду предложений, называйте цены