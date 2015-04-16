Нарисовать серию статических баннеров

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт21 заявка217 просмотров

Здравствуйте

Нужно нарисовать серию баннеров статических на прозначном фоне.

Размеры: горизонт - 600 на 200, верикал - 200 на 500 пикс

Баннеры должны быть похожими на контекстные обьявления Яндекса вот пример http://joxi.ru/v29Qgp5SWoNz2G. Графическая картинка и заголовок с имитацией ссылки

Откуда можно брать текст и графику - покажу.

Вес - до 50 кб.

Финально получится должно что то похожее на http://joxi.ru/GrqMRp0fOPx3rz, важные элементы пометил стрелочками

Всего около 20 товаров, соотв-но 20 баннеров. Каждый из баннеров нужно создать в вертикальном и горизонтальном варианте.

Жду предложений, называйте цены

10 лет назад
jimmy_2
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать гиф-баннер 468х60 и 200х200

    $6

    Необходимо создать gif-баннер, по сути должно быть похоже на http://adbit.co/ads/D0VP1HLXRU4R4.gif Приоритет исполнителям, предоставляющие в портфолио максимально приближенное к требуемому.

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 2 баннера

    Горизонтальный — 728х90 Квадратный — 200х200 Все для сайта http://goo.gl/hZTCBT Баннер статичный. Размер не более 40кБ Постараться как то интересно и красиво ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • 5 рекламных баннеров на сайт

    Нужно переработать (изготовить заново) 5 рекламных баннеров в карусели на главной странице. Нужен специалист с похожим на наше виденье темы сайта shop-deko.ru для предоставления регулярной работы по изготовлению баннеров, иконок, логотипов, желательно с ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Банер

    $5

    Нужен баннер для сайта, Размеры 680х313. Подробности в ЛС.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Брендбук для госучреждения

    СРОЧНО! Нужно выполнить следующие работы. Под ключ. Ваша цена? Пишите в личку. СПАСИБО! === Стилистика Логотип Информационные стенды 2 Таблички, визитки, бейджики, ручки Блокноты, папки, ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Несложный флеш (gif) баннер

    Требуется сделать несложный флеш баннер (даже скорее просто gif-ка - можно и так) Размеры и суть содержания - сообщу исполнителю. Бюджет на баннер 300 руб.

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отредактировать картинку

    Есть картинка коробки. Нужно на ней поменять назавние, цвет и поставить лого. Пишите, кто может оперативно сделать.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарисовать грамоты и афишу

    $30

    Надо нарисовать грамоты и афишу. Так же еще несколько работ Возможны заказы по графике: визитки, баннеры и работа с фоном.

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад