2 баннера

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен14 заявок410 просмотров

Горизонтальный — 728х90

Квадратный — 200х200

Все для сайта http://goo.gl/hZTCBT

Баннер статичный. Размер не более 40кБ

Постараться как то интересно и красиво это сделать.

Название , номер ну и написать Фиксированный тариф от 190 руб.

10 лет назад
barone
Вилен 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$9
1 день
Быстро и качественно.
Совместной работой я доволен, четкое ТЗ, мгновенная оплата, проблем не было! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество !!!

Заявки фрилансеров

_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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