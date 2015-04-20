Нужно переработать (изготовить заново) 5 рекламных баннеров в карусели на главной странице. Нужен специалист с похожим на наше виденье темы сайта shop-deko.ru для предоставления регулярной работы по изготовлению баннеров, иконок, логотипов, желательно с ...
2 баннера
Горизонтальный — 728х90
Квадратный — 200х200
Все для сайта http://goo.gl/hZTCBT
Баннер статичный. Размер не более 40кБ
Постараться как то интересно и красиво это сделать.
Название , номер ну и написать Фиксированный тариф от 190 руб.
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