Необходимо сделать 2 gif-баннера по 3 кадра в каждом баннере. Присылайте, пожалуйста, вместе с откликами портфолио выполненных баннеров. Более подробная информация будет предоставлена исполнителю. Бюджет: 1 000 руб на 1 баннер (общий ...
Нужно сделать серию баннеров
Нужно сделать серию баннеров 125х125 и 150х150 и 165х130 и 200х200 и 250х250 и 200х300 и 300х250, 240x400 на основе готового баннера. (есть файл psd). Каждый баннер должен иметь вшитую ссылку на сайт. Формат swf. Баннеры для размещения в баннерной сети.
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