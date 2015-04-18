Необходимо сделать 2 gif-баннера

Нарисовать один баннер для сайта http://avtonove.ru на слайдер, который находится на главной странице, размер 650*270, формат JPG. Информацию о товаре можно посмотреть здесь: http://rubberpaint.com.ua и здесь http://www.rpcentrum.com и в приложенных файлах. На баннере должно быть ...