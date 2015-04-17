4 баннера для сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт12 заявок219 просмотров

Есть сайт,в шапке меняющиеся баннера : http://lens.s4s.im/

Необходимо разработать 4 тематических баннера похожих,материалы все предоставим.

Первые два баннера необходимо показать уже через 3 часа.

Работаем до полного утверждения заказчиком

10 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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