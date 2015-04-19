Детальное описание в приложенном файле. Второй файл - это "коллажи" для иллюстрации идеи. По срокам - хотелось бы получить картинку за 1-2 дня. По ценам - предлагайте
Доработать макет баннера "Водосток"
1. Доработать баннер из приложения (водосток 1). Текст в левой части заменить: "Водосток весь май в подарок получай!" Выделить красным "Водосток", "в подарок"
2. Доработать имеющийся макет (водосток 2):
- Изменить размер под А4
- Крупный текст "Водосток весь май в подарок получай" ("водосток" и "в подарок" выделить)
- Мелкий текст:
При покупке сверхпрочной металлочерепицы с текстурированным покрытием в «Krovelson» получите в подарок сертификат на 3000 руб. или 6000 руб. на покупку водосточной системы!
Срок действия акции: 1 - 31 мая 2015 г. Подробности у консультантов "Krovelson"
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать серию баннеров 125х125 и 150х150 и 165х130 и 200х200 и 250х250 и 200х300 и 300х250, 240x400 на основе готового баннера. (есть файл psd). Каждый баннер должен иметь вшитую ссылку на сайт. Формат swf. ...Баннеры15 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать 2 gif-баннера по 3 кадра в каждом баннере. Присылайте, пожалуйста, вместе с откликами портфолио выполненных баннеров. Более подробная информация будет предоставлена исполнителю. Бюджет: 1 000 руб на 1 баннер (общий ...Баннеры20 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен баннер для ВК который по цвету будет подходить к сайту vse-temu.org и содержать надпись бизнес идеи для начинающих и небольшой рисунок.Завершен10 лет назад
Необходим баннер для мобильного приложения с двумя фазами анимации, в нескольких размерах. Баннер будет содержать рекламу жилого комплекса. Тех. параметры прикрепляю. Срок - 1 день ...Баннеры12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Есть сайт,в шапке меняющиеся баннера : http://lens.s4s.im/ Необходимо разработать 4 тематических баннера похожих,материалы все предоставим. Первые два баннера необходимо показать уже через 3 часа. Работаем до полного утверждения заказчикомБаннеры12 заявокЗакрыт10 лет назад
Разработать динамический баннер по продаже тормозных дисков,колодок Гиф можно размеры 234х60 предпочтительнее и 468х60,как опция,если не будет стоить дополнительно сайт podbordiskov.ruЗавершен10 лет назад
- $20
на сайте "автобазар64.ру" 1. БАНЕР: вместо крашен\некрашен - «Приём на комиссию» «Авторынок на Соколовой горе» "продажей вашего авто займуться профессианалы 15 лет стажа", "сообщаем о продаже вашего авто всем "перекупам" Саратова", ...Завершен10 лет назад