Доработать макет баннера "Водосток"

1. Доработать баннер из приложения (водосток 1). Текст в левой части заменить: "Водосток весь май в подарок получай!" Выделить красным "Водосток", "в подарок"

2. Доработать имеющийся макет (водосток 2):

- Изменить размер под А4

- Крупный текст "Водосток весь май в подарок получай" ("водосток" и "в подарок" выделить)

- Мелкий текст:

При покупке сверхпрочной металлочерепицы с текстурированным покрытием в «Krovelson» получите в подарок сертификат на 3000 руб. или 6000 руб. на покупку водосточной системы!

Срок действия акции: 1 - 31 мая 2015 г. Подробности у консультантов "Krovelson"