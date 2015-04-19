Баннер с анимацией

Нужно сделать серию баннеров 125х125 и 150х150 и 165х130 и 200х200 и 250х250 и 200х300 и 300х250, 240x400 на основе готового баннера. (есть файл psd). Каждый баннер должен иметь вшитую ссылку на сайт. Формат swf. ...