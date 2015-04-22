Проект - интернет-магазин детской одежды, элементы брендбука есть. ТЗ подробно обговорим лично.
Дизайн баннеров под стиль сайта
ТЗ
цвета: черный, серый, белый, желтого немного
тематика: Сайт будет продавать услуги: полировка, тонировка, охранные системы, тюнинг автомобилей, автосервис
Что должно присутствовать?
полированный автомобиль
тонировка
девушка на 10 из 10, подобно той как на сайте оригинале
город мегаполис
лейбл (он есть)
Баннер будет установлен на сайт http://www.sullen.ru/
Заявки фрилансеров
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