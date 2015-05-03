Разработать баннер

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Завершен25 заявок215 просмотров

Нужно обновить баннер. Стилизовать его под сайт.

Ссылка на текущий баннер: https://www.dropbox.com/s/ppb5tiszu2dvl6y/bezopasnost-detey-s-oknom.jpg?dl=0

10 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mari7art
Марина 
51 год
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Сотрудничеством доволен. Хочу отметить приятное общение, оперативную скорость исполнения. Несмотря на разработку 1 баннера, были предложены варианты, отличные по слайду продукции. Это позволило быстрее утвердить работу.
Очень довольна проведенной работой. Сотрудничая с Александром, ощущаешь себя в команде, что не часто бывает в работе фрилансеров. Прекрасный человек и профессионал. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mari7art
Марина 
51 год
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад

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