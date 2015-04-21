Нужно нарисовать 4 анимированных баннера 300х250px, используя графику присутствующую на лендингах. Есть 2 готовых баннера, только других размеров, можно их переделать и добавить анимацию, это упростит работу. Анимированным нужно будет сделать только текст, хотя можно сделать анимированными какие-то графические элементы. Баннеры должны получиться качественными и красивыми.

Оплата 25$ за 4 баннера.

Выполнить работу нужно до вечера.

У исполнителя должно быть не менее 10 отзывов.