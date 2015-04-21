Нужно обновить баннер. Стилизовать его под сайт. Ссылка на текущий баннер: https://www.dropbox.com/s/ppb5tiszu2dvl6y/bezopasnost-detey-s-oknom.jpg?dl=0
Нарисовать 4 анимированных баннера
Нужно нарисовать 4 анимированных баннера 300х250px, используя графику присутствующую на лендингах. Есть 2 готовых баннера, только других размеров, можно их переделать и добавить анимацию, это упростит работу. Анимированным нужно будет сделать только текст, хотя можно сделать анимированными какие-то графические элементы. Баннеры должны получиться качественными и красивыми.
Оплата 25$ за 4 баннера.
Выполнить работу нужно до вечера.
У исполнителя должно быть не менее 10 отзывов.
Заявки фрилансеров
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