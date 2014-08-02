Перевод с английского статьи - 8к символов

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен32 заявки304 просмотра

Требуется перевод статьи на русский язык. Объем текста - 7.9к символов без пробелов. Тема - ягода годжи. Уровень - несложный, без спецтерминов.

Переводите своими словами, как удобно (если точь-в-точь дословно с английского, то выходит неуклюжий текст).

В заявке укажите сумму, за которую переведете статью.

11 лет назад
Georgyi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

maltsev_1976
Сергей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад
$8
2 дня
Сергей перевел текст идеальнейше, ни к единому слову не прикопаться. Настоятельно рекомендую его как переводчика!
Очень понравилось сотрудничать с Георгием! Быстро проверяет и оплачивает работу! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

maltsev_1976
Сергей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад