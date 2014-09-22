Переводчик латышского, литовского, эстонского

Требуются переводчики для выполнения заказов по переводу этикеток с русского на латышский, литовский, эстонский языки.

Заказы небольшие по объему, но регулярные.

Также, пожалуйста, сразу сообщайте тариф, по которому Вы работаете и указывайте контактные данные, чтобы мы сразу могли связаться и обсудить заказ.