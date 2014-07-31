Перевод части договора с англ. на нем.

Товарищи фрилансеры. Помогите, сама не успеваю перевести весь договор. Отдам 3-4 тыс зн., ставка 5$ за 1800 зн. Срочно - к утро должно быть все готово, так что лучше сегодня вечером, чтобы я все подогнала под единую терминологию, если понадобится. пишите только те, кого устраивает расценка. оставьте ваш скайп, чтобы быстро связаться, текст вышлю исполнителю