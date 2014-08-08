Перевод статей для сайта

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Завершен2 заявки142 просмотра

Требуется перевести на английский тексты для сайта. Тематика - маркетинг.

11 лет назад
dimas555
Дмитрий 
52 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

A-Modigliani
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$12
1 день
Сделал перевод на английский очень быстро, буквально за 3-4 часа. Приятен в общении.
Дмитрий отличный заказчик. Переговорили, выбрал исполнителем, поставил задачу, оплатил работу в срок. Категорически рекомендую сотрудничать с Дмитрием всем, кто ценит в работе оперативность и порядочность

Заявки фрилансеров

A-Modigliani
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад