Здравствуйте,

Необходимо перевести с Грузинского на Русский 30 минутное видео по физике. Очень важно, что если будут непонятны некоторые значения или имеет 2-3 варианта перевода, то необходимы все.

Перевод хотелось бы получить в тексте и желательно с привязкой по времени. Так же интересует аудиодорожка если стоимость будет отличаться незначительно.

Спасибо!