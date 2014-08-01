Перевести с Грузинского на Русский

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Закрыт3 заявки147 просмотров

Здравствуйте,

Необходимо перевести с Грузинского на Русский 30 минутное видео по физике. Очень важно, что если будут непонятны некоторые значения или имеет 2-3 варианта перевода, то необходимы все.

Перевод хотелось бы получить в тексте и желательно с привязкой по времени. Так же интересует аудиодорожка если стоимость будет отличаться незначительно.

Спасибо!

11 лет назад
naMars
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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