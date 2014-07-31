Требуются переводчики для выполнения заказов по переводу этикеток с русского на латышский, литовский, эстонский языки. Заказы небольшие по объему, но регулярные. Также, пожалуйста, сразу сообщайте тариф, по которому Вы ...
Срочно перевод текста мед тематики
Нужно перевести текст медицинской тематики (стоматология) с английского на русский на сегодня на поздний вечер или завтра раннее утро. около 30 слайдов презентации, текста немного, терминология специфическая но несложная. стоимость 2 доллара 1000 знаков.Тем, кто занят большая просьба не беспокоить- сроки довольно строгие.Все заявки рассмотрю приблизительно в 5 вечера по Украине. Заранее спасибо
Заявки фрилансеров
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