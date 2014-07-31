Срочно перевод текста мед тематики

Нужно перевести текст медицинской тематики (стоматология) с английского на русский на сегодня на поздний вечер или завтра раннее утро. около 30 слайдов презентации, текста немного, терминология специфическая но несложная. стоимость 2 доллара 1000 знаков.Тем, кто занят большая просьба не беспокоить- сроки довольно строгие.Все заявки рассмотрю приблизительно в 5 вечера по Украине. Заранее спасибо