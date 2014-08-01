Требуются переводчики для выполнения заказов по переводу этикеток с русского на латышский, литовский, эстонский языки. Заказы небольшие по объему, но регулярные. Также, пожалуйста, сразу сообщайте тариф, по которому Вы ...
Перевод текста на английский
Необходимо перевести текст (тематики: «образование» и «IT») на английский.
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