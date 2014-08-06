Требуется переводчик на постоянной основе

Товарищи фрилансеры. Помогите, сама не успеваю перевести весь договор. Отдам 3-4 тыс зн., ставка 5$ за 1800 зн. Срочно - к утро должно быть все готово, так что лучше сегодня вечером, чтобы я все подогнала ...