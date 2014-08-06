Требуется переводчик на постоянной основе

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Закрыт73 заявки583 просмотра

Нужен переводчик с английского на русский, для перевода небольших текстов общей/художественной тематики. Тексты несложные, практически однотипные, никаких специальных знаний не требуется. Главные требования – качество, приемлемая цена и быстрая реакция. Работа в выходные – по желанию. Жду ваши отклики, рассмотрю все предложения.

11 лет назад
ivanivan06
Алия 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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