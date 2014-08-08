Требуются переводчики для выполнения заказов по переводу этикеток с русского на латышский, литовский, эстонский языки. Заказы небольшие по объему, но регулярные. Также, пожалуйста, сразу сообщайте тариф, по которому Вы ...
Перевести презентацию, список слов и кусок текста
Нужно перевести с русского на английский язык презентацию, список ключевых слов и маленький кусочек текста, срок - 1 день. Файлы во вложении. Преза тут: http://www.ex.ua/80020242
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы8 заявокЗакрыт11 лет назад
Сделать перевод буклета на английский. Текст во вложении. Срок завтра.Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Производитель Итальянских дверей хочет выйти на рынок Укараины. Нужно перевести на русский и украинский и сделать правку текстов в каталоге фирмы. Во вложении каталог фирмы.Переводы11 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо перевести текст (тематики: «образование» и «IT») на английский.Переводы17 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, Необходимо перевести с Грузинского на Русский 30 минутное видео по физике. Очень важно, что если будут непонятны некоторые значения или имеет 2-3 варианта перевода, то необходимы все. Перевод ...Закрыт11 лет назад
- $2500
Ищем переводчиков в паре русс-филиппинский Работа на дому. Всё просто. Предлагаем отличные и гибкие условия работы с бонусами за отличную работу и с возможностью продвижения по должности. ...Закрыт11 лет назад
Нужно перевести текст медицинской тематики (стоматология) с английского на русский на сегодня на поздний вечер или завтра раннее утро. около 30 слайдов презентации, текста немного, терминология специфическая но несложная. стоимость 2 доллара 1000 знаков.Тем, кто ...Переводы11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Товарищи фрилансеры. Помогите, сама не успеваю перевести весь договор. Отдам 3-4 тыс зн., ставка 5$ за 1800 зн. Срочно - к утро должно быть все готово, так что лучше сегодня вечером, чтобы я все подогнала ...Переводынет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется перевести на английский тексты для сайта. Тематика - маркетинг.Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен художественный перевод с финского (4200 зсп). Срок три дня. Просьба перевести тестовый отрывок.Закрыт11 лет назад