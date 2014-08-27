Перевод юридической документации eng-ru

Здравствуйте!

Нужен перевод большого файла (более 30 страниц) с англ. на рус., юридическая документация.

Сроки сжатые, желательно завтра к ночи. Проект только для фрилансеров с отзывами, хорошо знакомыми с терминологией, возможна работа с группой переводчиков. Нужно отличное качество. По запросу вышлю файл для оценки стоимости и сроков.

Оплата после проверки, не позже вечера пятницы предпочтительно на карту Привата (в заявке указывайте доступные вам варианты оплаты).

Работа не для портфолио.