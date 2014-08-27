Перевод юридической документации eng-ru

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Завершен6 заявок238 просмотров

Здравствуйте!

Нужен перевод большого файла (более 30 страниц) с англ. на рус., юридическая документация.

Сроки сжатые, желательно завтра к ночи. Проект только для фрилансеров с отзывами, хорошо знакомыми с терминологией, возможна работа с группой переводчиков. Нужно отличное качество. По запросу вышлю файл для оценки стоимости и сроков.

Оплата после проверки, не позже вечера пятницы предпочтительно на карту Привата (в заявке указывайте доступные вам варианты оплаты).

Работа не для портфолио.

11 лет назад
Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранные исполнители

anjelina_dance
Алла 
33 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$140
1 день
Работа выполнена, но перевод содержал ошибки, текст выглядел не вычитанным. С нашей стороны были некоторые заминки (уточнение сроков, объема и языка), но к таким ошибкам они никак не могли привести. Тем не менее, Алла всегда была на связи и нормально восприняла претензии, проявив готовность выполнить доработки. Спасибо за работу.
Вообщем, все хорошо. Однако ТЗ было не четким и выяснялось в процессе :)
Be_Patient
Роман 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$3
1 день
Ответственный исполнитель. Все прошло хорошо, спасибо.
Все отлично, спасибо!

Заявки фрилансеров

anjelina_dance
Алла 
33 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
Be_Patient
Роман 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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