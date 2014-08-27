Требуется копирайтер с идеальным знанием болгарского (носитель языка) на постоянную удаленную работу. Оплата WM, рубли. Если проживаете на территории Болгарии, возможна оплата в Левах.
Перевод юридической документации eng-ru
Здравствуйте!
Нужен перевод большого файла (более 30 страниц) с англ. на рус., юридическая документация.
Сроки сжатые, желательно завтра к ночи. Проект только для фрилансеров с отзывами, хорошо знакомыми с терминологией, возможна работа с группой переводчиков. Нужно отличное качество. По запросу вышлю файл для оценки стоимости и сроков.
Оплата после проверки, не позже вечера пятницы предпочтительно на карту Привата (в заявке указывайте доступные вам варианты оплаты).
Работа не для портфолио.
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