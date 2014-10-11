История, политика, украинское законодательство, компьютерная техника, игры

Десять причин, почему заказчику стоит выбрать исполнителем меня

1. Пунктуальность - еще ни разу я не сорвал никому из своих клиентов оговоренные сроки сдачи работы.

2. Два в одном - я выполняю задачи совместно с женой и мы гармонично дополняем друг друга, работая в связке корректор-копирайтер. При этом оплачиваете вы за услуги одного исполнителя.

3. Грамотность и опрятность текстов - все статьи перед сдачей заказчику проходят проверку и форматирование.

4. Четкость - я всегда придерживаюсь задания, поставленного заказчиком.

5. SEO - понимаю основы SEO-оптимизации и умею работать с ключами, правильно конструировать подзаголовки и сам текст для его индексации в поисковых системах.

6. Порядочность - редко требую аванс (лишь в случаях, когда отсутствуют отзывы) . Сам являюсь честным в финансовых вопросах и требую того же от клиентов.

7. Корректировка - при необходимости, никогда не откажу в корректировке своих текстов по просьбе заказчика, даже если ранее это не оговаривалось (в рамках разумного).

8. Цена/качество - за относительно невысокую стоимость моих услуг, я не привык писать статьи "абы как". Можете рассчитывать на детальную проработку структуры текста, интересно поданную информацию и отсутствие лишней "воды".

9. Никакого посредничества - выполняем работу мы сами, никому не передаем заказы, которые доверили нам, пытаясь "выехать на объемах".

10. Связь и онлайн - всегда оперативно отвечаю на ваши сообщения. С 9-10 утра и до поздней ночи с понедельника по воскресенье нахожусь в скайпе, а заказчики в Украине легко могут позвонить мне прямо на мобильный телефон или даже заключить договор подряда, если желают официально оформленных долгосрочных трудовых отношений. Всегда предупреждаю заранее, если собираюсь отлучиться.

Немного о себе

До того, как заняться копирайтингом, я работал в Министерстве юстиции, в Государственной исполнительной службе. Позже - в прокуратуре, затем юрисконсультом и начальником юридического отдела на государственном предприятии. Написал за свою жизнь, наверное, тысячи формальных текстов (писем, заявлений, исков, претензий, ответов на обращения граждан, постановлений о наложении арестов, о привлечении к уголовной и административной ответственности и т.д. и т.п.)

Услуги копирайтинга/рерайтинга

- качественный копирайт на юридическую тематику (украинское законодательство) - от 2$;

- статьи на политическую, военную, историческую тематику - от 2$;

- копирайт на медицинские и технические темы - 2$;

- автомобили, IT и другие статьи - от 1,5$

- рерайт текстов - 1-1,5$;

- обзоры, рецензии, отзывы на игры, софт, компьютерную технику, мобильные устройства, автомобили и т.д. - от 1-2$;

- ведение новостных разделов (игры, автомобили, путешествия, hi-tech, спорт, интернет и пр.) - от 1$ за 1000 збп (постинг на сайте возможен, но оговаривается отдельно).

Услуги перевода с русского на английский/украинский и наоборот

- Локализация сайтов с английского на русский или украинский - от 2$;

- перевод с английского на русский - от 1,5$;

- перевод с английского на русский специализированных текстов (медицина, юриспруденция и т.д.) - от 2$;

- перевод с русского на английский - от 3$;

- с русского на украинский - 1$;

- с украинского на русский - 1$.

Юридические услуги

- составление договоров на украинском или русском языке (договора подряда, хозяйственные, в т.ч. IT и т.д.);

- ведение деловой переписки, составление претензий, обращений, заявлений;

- письменное юридическое заключение;

- консультация по любым вопросам, связанным с украинским законодательством.

Цены на услуги выше оговариваются индивидуально.

К написанию любых текстов, составлению договоров, обращений, заявлений и другой документации подхожу основательно. Работа выполняется четко в поставленные сроки ВСЕГДА, без каких-либо исключений.

Заказчику стоит помнить, что написать за 30-40 минут текст можно, но качество такого "продукта" оставляет желать лучшего. Я не сторонник "стремительных забегов", для меня важна высокая оценка моей работы, ведь с 80-90% своих клиентов я продолжаю сотрудничество в будущем.