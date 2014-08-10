Разработать тексты 10-ти объявлений, репетиторства английского языка на дому. Тексты должны быть креативными и мотивирующими!!
Нужен рерайтер на новостной сайт
На новостной сайт нужен рерайтер. Тематика от политики до игр. Среднее количество символов 500-600 без пробелов. Уникальность выше 80%. На данном этапе цена за новость 16р.
Выбранный исполнитель
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