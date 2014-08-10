Нужен рерайтер на новостной сайт

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Завершен8 заявок272 просмотра

На новостной сайт нужен рерайтер. Тематика от политики до игр. Среднее количество символов 500-600 без пробелов. Уникальность выше 80%. На данном этапе цена за новость 16р.

11 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Be_Patient
Роман 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$30
30 дней
Давно работаю с Романом, очень доволен его работой. Всегда онлайн, недочеты правит без вопросов, очень качественные тексты. Рекомендую!
Работаю с Эльдаром уже больше двух месяцев, за все время ни разу не возникало каких-либо вопросов с оплатой. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Be_Patient
Роман 
35 лет
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Был
10 лет назад
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