Размещение отзывов на Яндекс Маркете

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок435 просмотров

Требуется написание положительных отзывов на странице молодого интернет-магазина в Яндекс-маркете.

Примерный объем 20–30шт. в месяц. Оплата 3.5$/отзыв

P.C.

Для тех, кто не вкурсе — все отзывы на яндексе проходят жесткую модерацию: нужна полная имитация всех действий покупателя, иначе отзыв могут не открыть.

Ищу грамотного исполнителя, в состоянии организовать стабильный процесс.

11 лет назад
business_ok
Валентин 
52 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$50
7 дней
Ничего у Валерия с отзывами не получилось - http://gyazo.com/0b59ba226bbe9d964a66160f1981e9da Наверное нехватка опыта - с другими фрилансерами все ОК, работаем до сих пор.

Заявки фрилансеров

fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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