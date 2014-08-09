написать провокационный текст на лендинг

http://youdobank.com (все преддожения вместо английских, про пункт "О нас" задачу пропишу подробно, текст рабочий есть)

текст короткий, на русском языке.

смысл текста должен быть "проект в разработке и он очень интересный и сотрудничать с нами будет очень прибыльно"

но должно быть написано красиво.

плачу 500 рублей