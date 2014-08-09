Написать продающую новость

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Закрыт7 заявок177 просмотров

Необходимо написать продающую новость Акция на Кондиционеры Daikin в в 2 экземплярах для сайта и соц. сети

100% уник 2т.зн

Нужно созвать и заинтересовать людей текстом созвать и заинтересовать людей текстом

11 лет назад
penya4
45 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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