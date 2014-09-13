Здравствуйте фрилансеры. Нужен рерайтер-ы для выполнения работы. Все заявки в коменты или в ЛС. Обязательно указывайте цену за 1к и способ оплаты.
Написать 150 статей.
День добрый.
Требуется написать 150 статей по теме проектирование электроснабжения.
Объем необходимо выполнить в течении месяца.
Оплата по факту хоть за каждую статью.
Бюджет 15 000 рублей.
Объем статьи 2,5К б.п.
Одно фото предоставляется, + 1 фото с вас.
Заливка вашими силами, джумла.
Уникальность 95 и выше.
Тестовое задание через скайп (либо покупаем и работаем, либо оно остается вашим).
Пишите в тему, дам скайп помощницы, она даст тест.
Выбранный исполнитель
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