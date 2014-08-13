Сделать копирайт для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка169 просмотров

Необходимо сделать копирайт для нескольких страниц сайта, подробности в ЛС исполнителю.

11 лет назад
tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

greatkat
40 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$50
5 дней
Спасибо большое за классный текст! С Екатериной действительно очень приятно работать, понравился ее ответственный подход к работе, который проявлялся от четкой сдачи в срок до полной заинтересованности тематикой сайта со всех нюансах. В итоге получился замечательный результат! Спасибо!
Татьяна всячески способствовала работе: была на связи, терпеливо отвечала на все мои вопросы, помогала понять специфику сайта. Задача была поставлена максимально четко, работали вместе на результат. Оплата всегда моментальная. Всем рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

greatkat
40 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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