Сделать копирайт для сайта

Спасибо большое за классный текст! С Екатериной действительно очень приятно работать, понравился ее ответственный подход к работе, который проявлялся от четкой сдачи в срок до полной заинтересованности тематикой сайта со всех нюансах. В итоге получился замечательный результат! Спасибо!