Требуется копирайт. Строительная и авто тематика. К каждой теме подробное тз. Оплата от 40р.-1000 збп, зависит от сложности и требований. Просьба писать в лс.
Сделать копирайт для сайта
Необходимо сделать копирайт для нескольких страниц сайта, подробности в ЛС исполнителю.
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