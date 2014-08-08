Написать 6 статей на тему создания сайта и т.п.

Нужно написать статьи по следующим темам:

1. Разработка сайтов

2. Поисковая оптимизация и продвижение сайтов

3. Контекстная реклама Яндекс.Директ

4. Реклама в соц. сетях

5. Разработка логотипов и фирменного стиля

6. Копирайтинг и рерайтинг

Статьи должны содержать примерные тексты: например "разработка сайтов", что такое сайт? для чего он? зачем он нужен бизнесу? и т.п.

Прошу делать заявку тем людям, кто понимает в данных темах.