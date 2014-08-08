Форумы – нужно размещать информацию.

Нужно размещать на форумах ссылки и не большой текст на сайт компании.

Форумы должны быть ТОЛЬКО РОССИЙСКИЕ!

Компания не предоставляет ни форумы, ни аккаунты они должны быть у Вас свои.

Оплата производиться только в том случае если Вашу ссылку не снесли модераторы.

ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие скайпа, общение голосом ТОЛЬКО голосом. В переписку не вступаем.