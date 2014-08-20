Нужны SEO тексты

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Завершен15 заявок224 просмотра

Здравствуйте!

Необходимы SEO-тексты:

1. Ремонт стен своими руками

2. Ремонт пола своими руками

3. Ремонт потолка своими руками

- Ключевые слова - название каждой статьи;

- 2000 символов без пробелов каждая;

- Текст должен быть грамотным и читабельным, для людей;

- Обязательно нужно разбавлять ключи, прибавляя другие слова и выражения, ключи нужно склонять и всячески изменять, так же используйте синонимы и морфологические формы.

- Статьи будут размещены в разделах со статьями соответствующих тематик. Поэтому тексты должны описывать содержание рубрики, давать возможность понять читателю куда он попал и что он тут может найти.

Оплата через Qiwi кошелек.

11 лет назад
n0rdik
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

bslana
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$24
3 дня
Очень хороший, добросовестный и качественный исполнитель.
Спасибо Андрею за сотрудничество. Пусть ваш проект развивается. А я с удовольствием буду еще ждать ваших текстовых заданий. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

bslana
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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